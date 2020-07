Ritorna a Laurito la “Antica Fiera della Maddalena”

Torna a Laurito l'”Antica Fiera della Maddalena”, evento che viene riproposto per il rilancio delle attività agricole e per favorire l’economia sostenibile. Archivi storici ne documentano l’esistenza già dalla fine del ‘600. “Una full immersion nelle più antiche tradizioni – dice il Sindaco Vincenzo Speranza – una due giorni importante per la rivalutazione delle attività agricole. Come si evince anche dal logo stesso della fiera, si punta alla conservazione anche se in veste moderna delle specie animali del nostro territorio, come la capra cilentana e la mucca podolica”.

“Un evento questo che non potevo abbandonare, e, con le dovute misure di sicurezza anti covid Laurito darà spazio a quelle attività che talvolta si pensa essere state dimenticate”, prosegue Speranza.

Durante la fiera non mancherà un momento dedicato alla gastronomia: Un grande pranzo allieterà gli ospiti con prodotti tipici del territorio.

Il 15 e il 16 luglio ritorna quindi a Lautito il grande evento della Fiera della Maddalena.

