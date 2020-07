Eventi nel Cilento: salta anche la Sagra del Cinghiale e Strangolaprievati

Send an email

Il Consiglio Direttivo della Pro Loco di Santa Lucia Cilento ha deliberato l’annullamento della Sagra del Cinghiale e Strangolaprievati che, come ogni anno, sarebbe dovuta svolgersi il 4, 5 e 6 agosto.

Nel comunicato si legge che la decisione è stata presa con grande rammarico anche se, dopo un consulto con l’amministrazione comunale, è sembrata la scelta più saggia.

“La struttura del nostro paesino (vicoli stretti, posizione dei tavoli ravvicinati per il poco spazio a disposizione) – si legge nella nota – non ci consente di organizzare l’evento in totale sicurezza e nel rispetto delle norme. Il buon senso e la situazione nazionale ci hanno obbligati a questa scelta dolorosa ma necessaria.”

La Pro Loco ha rivolto poi un ringraziamento a tutti i collaboratori della manifestazione e a coloro che hanno sempre onorato l’ormai tradizionale appuntamento gastronomico.

La promessa è quella di un ritorno in grande stile: “Si sta già pensando all’edizione 2021, che sarà straordinaria e fuori dal comune proprio per superare il disagio di quest’anno.” Appuntamento dunque al 2021 con Cinghiale e Strangolaprievati.