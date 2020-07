Ascea Marina: da oggi attiva sosta a pagamento

ASCEA.Sono attivi da oggi, 15 luglio i parcheggi estivi a pagamento. Resteranno operativi per due mesi, fino al prossimo 15 settembre. I residenti potranno ottenere un abbonamento di 15 euro al mese; i non residenti proprietari di immobili a 25 euro al mese. Stesso presso per i non residenti dipendenti di attività, uffici o enti siti ad Ascea Marina mentre i non residenti diversi pagheranno 45 euro al mese con possibilità di un abbonamento quindicinale al costo di 25 euro.

Al fine di agevolare la consegna degli abbonamenti gli utenti potranno anche esibire per i primi 6 giorni la ricevuta di pagamento. L’abbonamento sarà rilasciato previa consegna dell’attestazione di avvenuto pagamento che dovrà avvenire tramite bonifico o bollettino postale e non in contanti. Gli abbonamenti saranno rilasciati a partire da venerdì 17 luglio presso il locale comunale di Ascea Marina (Piazza Europa).

Nei mesi scorsi il Comune aveva fissato anche le tariffe per la sosta a pagamento, invariate rispetto al passato: 1 euro per ora o frazione; 2,50 euro dalle 8 alle 20; 5 euro per l’intera giornata. Per la località Scogliera il costo è di 4 euro dalle 8 alle 14 o dalle 14 alle 20; 2 euro dalle 20 alle 24; 7 euro l’intera giornata. Per l’area dell’uliveto, sempre in località Scogliera, il prezzo per 6 ore 2,50 euro; 5 euro per l’intera giornata. Previsti anche abbonamenti mensili: 15 euro per i residenti; 25 euro per i proprietari non residenti e i dipendenti di attività non residenti, 45 euro per i non residenti (o 25 euro quindicinale)