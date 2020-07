Send an email

Follow on Twitter

Dramma a Sassano dove una donna è morta oggi in seguito ad un incidente domestico.Una anziana di 73 anni residente nel centro storico ha perso la vita in seguito ai traumi riportati dopo una caduta accidentale in casa avvenuta nella giornata di ieri.

La donna è deceduta all’ospedale Ruggi di Salerno dove era stata trasferita dopo un primo ricovero al Curto di Polla.