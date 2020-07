Coronavirus: nuovo caso a Casal Velino, esclusi contagi a Castellabate

Una donna di 81 anni residente ad Acquavella, frazione collinare del Comune di Casal Velino, è risultata positiva al coronavirus. L’anziana è ricoverata in isolamento all’ospedale San Luca di Vallo della Lucania.

Era arrivata in ospedale nei giorni scorsi per effettuare degli esami nel reparto di medicina generale. Come di consueto è stata sottoposta a tampone risultato oggi positivo.

La donna è comunque asintomatica.

Già ricostruita la rete dei contatti. La donna abita da sola nella casa di Acquavella insieme ad una badante di nazionalità moldava, arrivata in Italia dieci giorni fa. Tamponi anche sui medici del reparto di medicina.

E’ invece risultato negativo un turista arrivato dalla Svezia e giunto nei giorni scorsi a Castellabate dove aver fatto tappa a Verona e Roma. Aveva sintomi sospetti ed anche lui era stato messo in isolamento al “San Luca” e poi sottoposto a tampone. Questo è il terzo caso registrato nelle ultime due settimane in Cilento, dopo quelli di Roccadaspide e Capaccio Paestum.