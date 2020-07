Caso Covid a Vallo: negativi tamponi sui sanitari

Send an email

Sono tutti negativi i tamponi eseguiti sul personale di medicina dell’ospedale San Luca di Vallo della Lucania. È arrivato questa sera l’esito. I tamponi si erano resi necessari dopo il caso di coronavirus registrato nel reparto.

Una donna di Casal Velino che si era recata presso il nosocomio per eseguire degli esami, sottoposta a tampone è stata trovata positiva. Di qui la decisione di sottoporre ad esami tutto il personale. In attesa dell’esito erano state sospese anche le visite in reparto che riprenderanno nella giornata di domani con controlli più rigidi.

Intanto l’anziana affetta da Covid è stata trasferita all’ospedale Cotugno di Napoli per ulteriori esami. Al momento sta bene ed è asintomatica.