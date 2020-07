Agropoli, lavori sulla Cilentana: traffico e disagi

AGROPOLI. Lavori sulla Cilentana e disagi tra gli svincoli Agropoli Sud e Prignano Cilento.

Da ieri mattina, infatti, è stato imposto il senso unico alternato, regolato con impianto semaforico, nei pressi dello svincolo agropolese. Qui sono in corso i lavori di rifacimento della pavimentazione stradale.

Si tratta di opere che rientrano in un più ampio intervento che prevede la manutenzione del manto di asfalto di tutta la Cilentana.

Lavori sulla Cilentana: lo scorso anno primo step

I lavori sono partiti già la scorsa estate determinando non poche polemiche proprio in considerazione del periodo di apertura del cantiere in un momento come quello estivo in cui aumenta considerevolmente il traffico veicolare. L’Anas, la società che gestisce l’arteria, ha però precisato che la scelta è stata dettata da ragioni dovute alle condizioni climatiche favorevoli; i lavori saranno comunque sospesi ad agosto.

La mappa dei lavori

La società nelle scorse settimane ha consegnato alle imprese aggiudicatarie degli appalti quattro stralci: il primo dal km 158,000 al km, 170,600, nella tratta tra Celle di Bulgheria e Policastro Bussentino per un investimento complessivo di oltre 2,6 milioni di euro; il secondo dal km 126,700 al km 139,000 ovvero tra Vallo Scalo e Ceraso, per un investimento complessivo di 4 milioni di euro; il terzo, per un valore complessivo di oltre 1,9 milioni di euro per ripavimentare l’intera tratta da Agropoli Sud (km 106,200) a Prignano Cilento (km 110,000), compresi gli svincoli di Agropoli ed un quarto stralcio, del valore complessivo di circa 600mila euro, per l’intervento sugli svincoli di Prignano Cilento, Diga Alento e Perito.

Gran parte dei lavori sarà completata entro fine mese. La tratta Vallo Scalo Ceraso a settembre.