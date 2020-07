Agropoli, distaccamento vigili del fuoco sarà inaugurato il 20 luglio

AGROPOLI. Sarà inaugurato il 20 luglio, salvo ulteriori proroghe, il distaccamento permanente dei vigili del fuoco. Sono tre anni che Agropoli ha sul territorio un presidio estivo dei vigili del fuoco. La loro sede è in località Mattine, in uno stabile che la Giunta Regionale della Campania ha affidato in comodato d’uso gratuito al Comune di Agropoli, per finalità di Protezione civile, quale Ente capofila del C.O.M. (Centro Operativo Misto) per altri 16 Comuni, in caso di eventi calamitosi.

Quest’ultimo ospita annualmente una squadra di pompieri dell’AIB (Anti Incendio Boschivo), munita di due mezzi operativi da luglio al 31 agosto.

Ora la possibilità di avere un distaccamento dei vigili del fuoco attivo tutto l’anno che sarà d’ausilio al territorio che ad oggi può contare sui caschi rossi di Vallo della Lucania ed Eboli e che non ha riferimenti nei centri costieri.

Il distaccamento, una volta attivato permanentemente, vedrà operativi al suo interno 30 tra uomini e donne, organizzati su 4 turni.