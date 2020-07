Abusi a Marina di Camerota: c’è ordine di abbattimento

CAMEROTA. Abusi edilizi in località Poggio, su terreni rientranti in area Parco. I fatti risalgono ormai a due anni fa quando i carabinieri della stazione di San Giovanni a Piro segnalarono abusi nella località della frazione Marina, consistenti in opere di smacchiamento della

preesistente vegetazione, di spietramento e movimento terra che hanno interessato un’area di 8.900 mq., con contestuale realizzazione di una recinzione (di lunghezza pari a circa 548,00 m.) con pali in legno e rete metallica.

Il Parco già al momento della contestazione dispose l’ordine di abbattimento e ripristino dei luoghi. Provvedimento bloccato da ricorso al Tar che ha disposto l’annullamento dell’ordinanza per un errore di identificazione della comproprietaria dell’area.

A distanza di due anni arriva nuovo ordine di demolizione degli abusi e ripristino dei luoghi. Il provvedimento dovrà essere eseguito entro 90 giorni: decorso tale termine l’Ente procederà in danno.