Gelbison: colpo di mercato per il team di Puglisi

Nuovo innesto di mercato per la Gelbison che ha perfezionato l’innesto di Simone Figliolia, estrosa punta ex Sorrento. La compagine cilentana nei giorni scorsi aveva annunciato il centrocampista Maiorano e confermato la punta Tedesco. Questo l’annuncio del sodalizio vallese.

Il comunicato della Gelbison

La Gelbison inarrestabile, mette a segno un altro colpo di mercato. Per il decimo anno consecutivo in Serie D la rosa rossoblu avrà a disposizione un altro nome importante, l’attaccante Simone Figliolia. L’accordo e la stretta di mano con il presidente Maurizio Puglisi questo pomeriggio. Calciatore salernitano classe 1993, Figliola arriva dal Sorrento. Cresciuto nel settore giovanile della Salernitana, ha maturato esperienze in C con l’Arzanese ed in serie D con le maglie di Marcianise, Sarnese ed Altamura. Una figura di rilievo, pronta a dare il proprio contributo al progetto Gelbison. Il presidente Puglisi e il direttore sportivo Nicoló Pascuccio stanno lavorando per costruire una grande Gelbison da affidare alle mani di Mister Giuseppe Ferazzoli. I dirigenti rossoblu non hanno mai nascosto l’ambizione di realizzare una squadra che ben rappresenti il calcio cilentano nel campionato di Serie D.

Le parole del dirigente Pascuccio

“Abbiamo non poche proposte, tutte considerevoli ma con il presidente Puglisi continuiamo a scandagliare il mercato, vogliamo costruire la nuova Gelbison con calciatori di spessore”.

Il sodalizio rossoblu ha già messo a disposizione di mister Pino Ferazzoli il centrocampista Giuseppe Maiorano e l’attaccante Gianmarco Tedesco