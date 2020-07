Ospedale di Roccadaspide ridimensionato: è polemica

S’inaugura l’ospedale di Agropoli, ma viene svuotato quello di Roccadaspide, dove di recente era stato inaugurato il pronto soccorso costato 700mila euro. Gli ultimi eventi, come testimonia anche il caso dell’anziana col femore rotto costretta ad un’odissea per trovare una struttura sanitaria che avesse disponibilità di un posto per ricoverarla, certifica che il presidio ospedaliero di Roccadaspide sia stato privato delle sue funzioni di presidio inserito nelle reti della emergenza/urgenza e come struttura sanitaria con funzioni di primo soccorso e di pronto intervento sanitario.



Non mancano polemiche: “Con estrema preoccupazione apprendiamo che il nosocomio di Roccadaspide, imprescindibile riferimento sanitario per l’area Alburni/Calore, sia stato svuotato quasi completamente delle sue funzioni di presidio inserito nelle reti della emergenza/urgenza e come struttura sanitaria con funzioni di primo soccorso e di pronto intervento sanitario. Chiederemo chiarimenti e dettagli alle Istituzioni demandate, ritenendo che tale evenienza sarebbe oltremodo penalizzante per un’area vasta della provincia, oltretutto con evidenti problemi di viabilità. Se quanto emerso fosse verificato e confermato, condurremo una battaglia in ogni sede, unitamente alle Istituzioni locali ed ai cittadini del comprensorio penalizzato, affinché presso il suddetto presidio ospedaliero siano ripristinati servizi e funzioni che appaiono essenziali”.

Questo il commenti dei consiglieri provinciali di FI, Giuseppe Ruberto e Roberto Celano.