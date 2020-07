La ricetta: le alici ‘nghiappate

Le alici ‘nghiappate sono una pietanza che troviamo da secoli sulle tavole cilentane, molto versatile, da accompagnare ad un antipasto a base di pesce se servite in bianco, oppure da servire come secondo piatto se ripassate nel sugo di pomodoro, ottimo sarà quest’ ultimo come condimento per un buon piatto di spaghetti.

Ingredienti per 4 persone:

1/2 kg di alici 3 uova intere Cacio grattugiato Prezzemolo Farina Olio di oliva

Procedimento:

Pulire e spinare accuratamente le alici in modo da lasciarle integre. Preparare il ripieno sbattendo le uova semplicemente con una forchetta, aggiungere il cacio grattugiato quanto basta a rendere il composto abbastanza solido, infine aggiungere il prezzemolo tritato. Porre su un’alice il ripieno e adagiare sopra un’altra alice, infarinare velocemente e friggere in abbondante olio di oliva. Il piatto a quattro stagioni con tutto il Cilento dentro.