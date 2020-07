Cilento, tutti negativi i tamponi analizzati

Send an email

Follow on Twitter

Sono tutti negativi i tamponi su persone residenti o in vacanza nel Cilento che presentavano sintomi sospetti. Circa una ventina quelli eseguiti sul territorio su disposizione del centro di prevenzione di Vallo della Lucania. I test erano per lo più su soggetti provenienti dall’estero o dal nord Italia o che avevano avuto contatti con pazienti già risultati positivi.

Al momento resta soltanto un tampone da esaminare. Anche in questo caso si tratta di un soggetto proveniente dall’estero e che ha soggiornato in due località italiane prima di giungere per le vacanze nel Cilento.