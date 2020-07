Camerota: mercato settimanale cambia sede

Dal 15 luglio e fino al 2 settembre il mercato di Camerota Capoluogo cambia location. Gli ambulanti non stazioneranno più in piazza San Vincenzo, bensì in località Traforo, nella zona antistante l’eliporto.

Il provvedimento del sindaco Mario Scarpitta arriva in considerazione del fatto che durante la stagione estiva aumentano le presenze e la sosta dei commercianti crea disagi per l’assenza di adeguati spazi per circolazione e parcheggio. In piazza San Vincenzo, inoltre, è ubicata anche la casa comunale.

Di qui la scelta di trasferire il mercato settimanale del mercoledì altrove fino a settembre.