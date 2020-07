Vallo della Lucania: rinvenuti cuccioli di gatti abbandonati in un sacco

VALLO DELLA LUCANIA. Abbandonati a bordo strada, in un sacchetto di plastica. L’ennesimo caso di violenza sugli animali si è registrato a Vallo della Lucania, a pochi passi dal cimitero.

Proprio lungo la strada che conduce al camposanto un cittadino ha rinvenuto dei cuccioli di gatto venuti alla luce da pochi giorni, forse un paio di settimane.

I piccoli sono stati salvati e messa al sicuro da alcuni volontari che ora si stanno occupando di loro. Purtroppo questo non è il primo caso che si registra a Vallo della Lucania.

Nelle scorse settimane i volontari dell’Enpa si sono imbattuti in veleno, lumachicida, abbandonato in strada. Gli episodi segnalati si in aree centrali che periferiche della città. In zona San Crescenzo, ad esempio, è da circa un decennio che alcuni residenti denunciano episodi di avvelenamento e uccisione di gatti di proprietà.