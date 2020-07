Sanza, emergenza covid: salta Meeting del Cervati

Send an email

SANZA. “Non ci sono le condizioni di sicurezza per garantire le norme di contenimento Covid; con grande dispiacere ma dobbiamo annullare l’edizione 2020 del Meeting del Cervati”.

Così il sindaco di Sanza, Vittorio Esposito al termine di un incontro tecnico per analizzare nel dettaglio la possibilità di realizzare, anche quest’anno l’evento dell’estate che lo scorso anno ha richiamato oltre 12mila presenze con il concerto finale di Massimo Ranieri.

Salta così l’appuntamento annuale con la manifestazione che nel tempo ha saputo coniugare la valorizzazione della montagna e delle tradizioni locali con la cultura e la musica d’artista.

Il format consolidato, che vedeva momenti di confronto sui temi della biodiversità, della preservazione della montagna, della valorizzazione dei borghi montani e delle aree interne, con la chiusura della tre giorni con un concerto musicale d’autore, è rimandato dunque al 2021.

“Doveva essere l’anno, questo, della consacrazione sul piano internazionale, dopo lo strepitoso successo di critica e pubblico di Vinicio Capossela nel 2018 e di Massimo Ranieri nel 2019 – ha affermato il sindaco Esposito – non possiamo però mettere a repentaglio la salute dei nostri concittadini e soprattutto delle migliaia di ospiti e visitatori che ogni anno ci vengono a trovare – ha aggiunto il sindaco – Il Meeting nella sua formula ritornerà il prossimo anno, intanto stiamo lavorando a realizzare una due giorni a fine agosto sul tema: Identità Mediterranee da tenersi in paese la sera, con la possibilità di effettuare escursioni sul Cervati al mattino. Saranno due giorni di confronto e dialogo sui temi dei diritti umani, l’integrazione il futuro del mediterraneo con ospiti a livello internazionale. Per il Meeting però bisognerà aspettare il prossimo anno” ha concluso il sindaco Esposito.