Persano: avrebbe adescato 12enne, arrestato militare

Send an email

Follow on Twitter

SERRE. Avrebbe adescato una 12enne sui social usando una falsa identità. Le avrebbe detto di essersi innamorato e chiesto dei rapporti sessuali orali. Per un 30enne, militare dell’Esercito e in servizio presso la caserma di Persano, sono scattati gli arresti.

L’accusa è di pedofilia e detenzione di materiale pornografico. E’ stata la madre dell’adolescente, frequentante la scuola media, ad aver sport denuncia.

Una vicenda che si è consumata in poco tempo, a partire dagli inizi di luglio. Un comportamento anomalo della ragazzina ha messo in apprensione la donna. Poi un messaggio arrivato in piena notte avrebbe confermato i sospetti.

Di qui la denuncia e le indagini dei carabinieri da cui è scaturito l’arresto. Il militare, 30 anni, dovrà ora difendersi dalle pesanti accuse.