Levante a “Grazia”: Sapri tra i luoghi del cuore

C’è anche Sapri tra i “luoghi del Cuore” di Levante, al secolo Claudia Lagona, nota cantautrice e scrittrice. Intervistata dal settimanale femminile “Grazia”, l’artista ha svelato le località a cui è più legata.

L’isola di Stromboli è al primo posto, ci sono poi il Sacro Monte di Varese, Taranto e Palagonia, in provincia di Catania.

Sapri è tra i suggerimenti: «Sapri, in provincia di Salerno, è il maggiore paese del golfo di Policastro, a pochi chilometri dalla Basilicata. Periodicamente una parte di me si sposta su quella costa come per una sorta di osmosi. Pesce, mare e amicizia sono le cose che mi bastano ogni volta in cui torno a visitarla».

Levante ha pubblicato nei giorni scorsi “Sirene”, il suo ultimo singolo in cui racconta la sua visione di questo delicato momento storico. Magmamemoria è invece l’ultimo album datato 2019 anno in cui ha partecipato al Festival di Sanremo con il brano Tikibombom, classificatosi dodicesimo al termine della manifestazione. Ha all’attivo anche due libri pubblicati da Rizzoli.