Emergenza sangue: domenica si può donare presso l’ospedale di Vallo

Send an email

E’ ancora emergenza sangue nelle strutture sanitarie del territorio. Per questo l’Associazione Donatori volontari di sangue del Cilento, presieduta dal dottore Antonio Casale, continua ad organizzare l’iniziativa “Io dono fallo anche tu!”. Domenica 12 luglio si può donare il sangue presso il centro trasfusionale dell’ospedale “San Luca” di Vallo della Lucania, a partire dalle ore 8:00.

In questo periodo, con l’inizio della stagione estiva e l’emergenza Coronavirus il problema si amplifica, infatti la donazione è ancora più importante vista la carenza di sangue. Il sangue è indispensabile e fondamentale per affrontare le emergenze del pronto soccorso, della chirurgia d’urgenza, delle rianimazioni, delle terapie intensive e per i pazienti che devono periodicamente effettuare trasfusioni di sangue o che sono affetti da anemia.

“Garantiamo che il reparto dove verrà effettuato il prelievo è sicuro, sarà garantito il distanziamento sociale tra le persone e saranno eseguite tutte le misure di sicurezza previste dalla legge. Vi aspettiamo in tanti perché c’è sempre bisogno di sangue, in particolar modo in questo periodo.” dichiara il dottor Casale.