Cilento da record! Ecco un’altra caretta caretta

Send an email

Follow on Twitter

Un altro possibile nido di tartarughe a Marina di Camerota. Le tracce sono state rinvenute questa mattina presso il lido Aruba Club. “In attesa dei biologi della stazione marittima Anton Dohrn e della rete dei volontari delle caretta caretta della Campania – dice Raffaele Esposito, presidente Confesercenti provinciale – abbiamo provveduto a delimitare lo spazio della risalita di Mamma tartaruga che stanotte è risalita fino a quasi la nostra prima fila. Incrociamo le dita e ringraziamo il nostro personale di spiaggia e tutti i colleghi balneari ormai super attenti a certe meravigliose dinamiche”.

Quello di Marina di Camerota sarebbe l’undicesimo nido in Campania. La notte scorsa c’è stata un’altra nidificazione in Costiera Amalfitana. Due si segnalano tra Eboli e Battipaglia, mentre in Cilento se ne segnalano ben 7 (raggiunto il numero dello scorso anno).

I nidi sono a Caprioli di Pisciotta, San Mauro Cilento, due ad Ascea ed altrettanti ad Acciaroli. Il settimo sarebbe questo di Marina di Camerota.