Centola: un progetto da 1 milione per i centri storici

CENTOLA. 1 milione per i centri storici del Comune. A tanto ammonta il costo del progetto denominato appunto “Riqualificazione ed adeguamento funzionale di spazi urbani ricadenti all’interno dei centri storici comunale”. 850mila euro della spesa complessiva serviranno per i lavori, la parte restante sono le somme a disposizione. L’occasione per avviare le opere è offerta dall’avviso di finanziamento del Mibact che destina risorse per la promozione e valorizzazione del patrimonio culturale attraverso attività di recupero, decoro, promozione turistica.

L’avviso è rivolto ai comuni di Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia tra i 5mila e i 10mila abitanti.

Qualora Centola risultasse beneficiario dei finanziamenti avrebbe la possibilità, nel rispetto delle linee guida dal bando, di eseguire opere di restyling e valorizzazione dei centri storici del Capoluogo e delle frazioni.