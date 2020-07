Send an email

Ascea: anche la treccia di Suami per i malati oncologici

ASCEA. Anche la treccia dei lunghi capelli di Suami è stata donata all’associazione no profit “Un angelo per capello” che raccoglie capelli naturali per la realizzazione di parrucche da donare ai malati oncologici.

Suami è una bambina di Ascea di 10 anni che ha deciso di tagliare i capelli e fare un gesto di cuore.

Si tratta della terza bambina del comune cilentano ad aver preso questa decisione.

È grazie alla collaborazione del salone di bellezza “Vanità Donna” che il desiderio delle piccole principesse di voler regalare un sorriso a chi ne ha bisogno diventa possibile.

Questo grande gesto di amore sembra diventato contagioso tra le bimbe e sono solo questi i contagi di cui vorremmo sentir parlare sempre.