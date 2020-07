American Express incentiva viaggi in Italia: anche il Cilento tra le mete

American Express lancia “Viaggio in Italia”, un progetto per ispirare gli italiani a riscoprire le gemme nascoste e i luoghi unici della nostra penisola, offrendo destinazioni, itinerari e curiosità per vivere al meglio quest’estate tutta italiana e scegliere la meta più in linea con i propri desideri.

Attraverso la piattaforma www.americanexpress.it/viaggioinitalia è possibile esplorare le guide tematiche con suggerimenti su cosa assolutamente non si deve perdere nella zona, le spiagge, le attrazioni e le specialità culinarie tipiche, fino a consigliare gli hotel tra i più scelti dagli utenti del portale American Express Viaggi. Il progetto ha l’obiettivo di sostenere il turismo italiano, valorizzando con esperienze e ispirazioni le numerose opportunità che il Bel Paese mette a disposizione.

Dall’apertura dopo il lockdown delle strutture in Italia, American Express ha visto un ritorno di attenzione da parte degli Italiani verso la scelta di trascorrere le vacanze in Italia; nel mese di giugno American Express Viaggi ha registrato una progressiva ripresa, ed oggi si parla di un numero di prenotazioni pari a oltre 3 volte quelle registrate nel mese di maggio. I viaggi sono tendenzialmente verso località del nostro Paese, quindi rispetto al 2019 dove le destinazioni domestiche, ovvero in Italia, pesavano il 34% (1 su 3), ora si assestano sul 77% (3 su 4). Inoltre, come da tendenza generale che stiamo vivendo da mesi, il digitale rappresenta il canale privilegiato, tanto che il 67% delle prenotazioni di giugno viaggiano attraverso l’online, un trend molto significativo se si guarda il 2019 dove erano il 40%.

Nella top 5 delle destinazioni preferite dall’Osservatorio di American Express sono inoltre in testa le isole – Sardegna e Sicilia – ma altrettanto protagoniste le splendide terre della Puglia e della Toscana, luoghi che all’interno della piattaforma “Viaggio In Italia” sono presenti tra molti altri ancora con i loro itinerari fatti di gusto e spettacolari paesaggi tra mare ed entroterra. Si tratta infatti di 16 guide digitali che accompagnano alla riscoperta dei tesori italiani.



Sono inoltre presenti sulla piattaforma tre mappe interattive divise per Mare, Montagna, Arte & Gusto che permettono, scegliendo la propria preferenza, di accedere direttamente alle mappe geografiche ed esplorare tutte le realtà presenti selezionate in base al topic scelto. In queste ci sono anche le località cilentane: Palinuro e Marina di Camerota sono state selezionate per la Campania.

“Viviamo in uno scenario economico mutato, in cui molti settori sono in sofferenza, e indubbiamente quello turistico è uno di questi; un’industry che rappresenta il 13% del PIL italiano e che vogliamo aiutare concretamente, sostenendo le realtà locali che da sempre sono al centro della nostra attenzione e del nostro modello di business, e che ora più che mai hanno bisogno del nostro supporto per ripartire con slancio e positività,” commenta Melissa Ferretti Peretti, AD di American Express Italia.