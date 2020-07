Agropoli: ecco tutte le tariffe per la sosta

AGROPOLI. La stagione estiva è entrata nel vivo. L’amministrazione comunale guidata dal sindaco Adamo Coppola ha definito le aree per la sosta dei veicoli e le relative tariffe.

I prezzi variano da 1 a 2 euro, con ticket di 3 euro per l’intera giornata in alcune aree della città in occasione di eventi o manifestazioni.

La novità più rilevante riguarda il parcheggio sull’ex campo sportivo Landolfi, prima diviso tra aree libere ed aree a pagamento. Oggi, invece, sarà completamente a pagamento ma soltanto a partire dalle 18.

Ecco l’elenco dei parcheggi:

Area di sosta piazza Gallo (60 posti)

Fino al 30 settembre parcheggio a pagamento dalle 8 alle 2

2 euro all’ora; 1 euro per ora o frazioni successive.

Lungomare San Marco (332 posti)

Fino al 30 settembre parcheggio a pagamento dalle 8 alle 2

2 euro all’ora; 1 euro per ora o frazioni successive.

Parcheggio scuola Scudiero (55 posti)

Fino al 15 settembre parcheggio a pagamento dalle 8 alle 2

1 euro all’ora

Via Lanterna, via Vienna (alle spalle del Lungomre, 90 posti)

Fino al 30 settembre parcheggio a pagamento dalle 8 alle 24

1 euro all’ora; 50 centesimo per ora o frazioni successive.

Porto (210 posti)

Fino al 30 settembre parcheggio a pagamento dalle 8 alle 2

2 euro all’ora; 1 euro per ora o frazioni successive.

Via Diaz – via Napoli (Lido Azzurro, 47 posti)

Fino al 30 settembre parcheggio a pagamento dalle 8 alle 2

1 euro per ora

Piazza Merola e via Colombo (57 posti)

Fino al 30 settembre parcheggio a pagamento dalle 8 alle 2

2 euro all’ora; 1 euro per ora o frazioni successive

Piazza della Repubblica e Piazza Margiotta (61 posti)

Fino al 30 settembre parcheggio a pagamento dalle 8 alle 2

2 euro all’ora; 1 euro per ora o frazioni successive

Via Piave (48 posti)

Fino al 30 settembre parcheggio a pagamento dalle 8 alle 2

2 euro all’ora; 1 euro per ora o frazioni successive

Piazza Pecora e viale Europa (47 posti)

Fino al 30 settembre parcheggio a pagamento dalle 8 alle 2

2 euro all’ora; 1 euro per ora o frazioni successive

Via e Piazza Chili (44 posti)

Fino al 30 settembre parcheggio a pagamento dalle 8 alle 2

2 euro all’ora; 1 euro per ora o frazioni successive

Scuole Medie – via Romanelli (175 posti)

Fino al 30 settembre parcheggio a pagamento dalle 8 alle 2

1 euro all’ora

Parcheggio Landolfi (290 posti)

Fino al 30 settembre parcheggio a pagamento dalle 18 alle 2

2 euro all’ora; 1 euro per ora o frazioni successive

Via Pio X (28 posti)

Fino al 30 settembre parcheggio a pagamento dalle 8 alle 2

2 euro all’ora; 1 euro per ora o frazioni successive

Trentova (100 posti)

Fino al 30 settembre parcheggio a pagamento dalle 8 alle 2

2 euro all’ora; 1 euro per ora o frazioni successive

Trentova parcheggio sterrato (120 posti)

Fino al 30 settembre parcheggio a pagamento dalle 8 alle 2

2 euro intera giornata

Castello (110 posti)

Fino al 30 settembre parcheggio a pagamento dalle 8 alle 2

2 euro all’ora; 1 euro per ora o frazioni successive

Parcheggio Testene/Lido Azzurro (75 posti)

Fino al 30 settembre parcheggio a pagamento dalle 8 alle 2

2 euro all’ora; 1 euro per ora o frazioni successive

Stadio Guariglia (270 posti)

Tutto l’anno in occasione di manifestazioni dalle 8 alle 2

3 euro al giorno

Area Mercato (450 posti)

Tutto l’anno in occasione di manifestazioni dalle 8 alle 2

3 euro al giorno

Area Cineteatro (350 posti)

Tutto l’anno in occasione di manifestazioni dalle 8 alle 2

3 euro al giorno