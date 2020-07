Send an email

Montecorice: richiesta installazione per uno sportello Postamat

Il Comune di Montecorice guidato dal sindaco Pierpaolo Piccirilli, intende installare uno sportello automatico ATM Postamat presso l’ufficio postale del capoluogo.

Lo scopo è di garantire un più agevole accesso a tutti quei servizi lo sportello automatico fornisce, come prelevare denaro contante, effettuare ricariche telefoniche, pagare bollettini e tanti altri, ciò potrebbe evitare anche le lunghe file che si registrano agli sportelli interni alla posta.

Lo SportelloATM èdisponibile sette giorni su sette ed in funzione 24 ore su 24 econsente di effettuare operazioni di prelievo di denaro contante,interrogazioni su saldo e lista dei movimenti, ricariche telefonichee di carte Postepay, accanto al pagamento delle principali utenze edei bollettini di conto corrente postale.

Poste Italiane negli ultimi tempi ha mostrato un particolare interesse per i piccoli Comuni italiani montani, impegnandosi, in modo particolare, a non chiudere i piccoli uffici postali e nel contempo a sostenere la crescita e lo sviluppo socio economico dei territori.