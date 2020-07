International Chocolate Awards: medaglie d’oro per Macellaro e Manilia

Due maestri pasticcieri del Cilento e Vallo di Diano, trionfano alla finale mondiale 2020 dell’International Chocolate Awards tenutosi a Londra. Si tratta di Pietro Macellaro, di Piaggine e di Giuseppe Manilia, di Montesano sulla Marcellana.

Il maestro pasticcere dall’animo contadino, Macellaro della Pasticceria Agricola Cilentana, continua a collezionare successi, uno dopo l’altro, infatti porta a casa 3 medaglie d’oro, 2 medaglie d’argento, 1 medaglia di bronzo e 2 premi speciali.

Nello specifico ha conquistato gli ori per la creazione all’Origano selvatico di montagna e limone di Sorrento e per Chocolate Crunch saled, gli argenti per Piura Violetta e per Piura Buffalo Cream e infine il bronzo per Caramel Truffle. La semplicità delle materie prime coltivate nella sua azienda agricola, profumi e sapori del Cilento, trasformati in dolcezze e prelibatezze, caratterizzati da abbinamenti insoliti, unici, particolari. La continua ricerca della qualità e la riscoperta degli antichi sapori che poi generano un tripudio di profumi, colori, sapori e golosità regalano al Maestro Pietro ancora fantastici successi.

Il maestro pasticcere Giuseppe Manilia titolare della Pasticceria Maison Manilia, invece, ha portato a casa 1 medaglia d’oro, 2 medaglie d’argento e 1 medaglia di bronzo. In particolare ha conquistato l’oro con il tartufino all’acqua nella categoria “Madagascar” 72%, altri due tartufini gli sono valsi l’argento nelle categorie “Perù” 72,5% e “Madagascar” 72%, e infine il bronzo con gianduia nella categoria “Ganache”.

L’International Chocolat Awards è un concorso indipendente che riconosce l’eccellenza nella produzione di cioccolato pregiato e nei prodotti realizzati con il cioccolato.