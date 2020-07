Consigli e suggerimenti per raggiungere il peso forma

Il peso forma è la condizione di peso ideale per il corpo, condizione che contribuisce alla sensazione di benessere e di vitalità. Si raggiunge un livello di peso per il quale non si è né troppo magri né troppo in carne. Si abbassano le probabilità di soffrire di diverse malattie e di patologie peso-correlate, come l’ipertensione, e ci si sente meglio.

Il primo passo per raggiungere il peso forma: stabilirlo

Il peso forma è diverso per ciascuno, questo è molto importante da comprendere. Tra le variabili che lo determinano ci sono, ad esempio, età, altezza, sesso, percentuale di massa grassa e massa magra. Sono state studiate varie formule per stabilire il peso forma. Il BMI (Body Mass Index, l’Indice di Massa Corporea) è un indicatore che può essere utile per individuare l’obiettivo da raggiungere. Esso si calcola dividendo il peso per il quadrato dell’altezza.

In campo clinico viene utilizzato per determinare la condizione del soggetto (sotto, normo o sovrappeso), bisogna, però, ricordare che il BMI da solo non basta a stabilire il proprio peso forma. Infatti, una persona con una sviluppata massa muscolare potrebbe risultare “in sovrappeso” rispetto a questo indicatore ma può non necessitare di una dieta dimagrante. È bene rivolgersi a un professionista che individuerà il regime alimentare da adottare per il proprio caso specifico. Nel campo della dietetica, generalmente si considera un valore medio che dia una stima orientativa del peso che si dovrebbe avere: questa stima è data dal risultato di un BMI pari a 22,5.

Come impostare e integrare il proprio regime alimentare

Altre due indicazioni per essere in forma è di avere un’alimentazione equilibrata e, magari, di accompagnarla a un integratore naturale di qualità, come Spirulina Fit. Grazie alle proprietà dell’Alga Spirulina, il prodotto ha una serie di effetti importanti per chi vuole rimettersi in forma: favorisce il metabolismo, aiuta a contenere la sensazione di fame e brucia i grassi. Inoltre, ha anche proprietà detossinanti. Per avere tutte le informazioni circa i principi attivi e le modalità di assunzione, è possibile consultare Spirulinafit.bio, portale online che offre all’utente anche la possibilità di leggere le recensioni di coloro che hanno già provato questo prodotto.

Si parta dal presupposto che mangiare bene non vuol dire eliminare delle sostanze come i grassi, vuol dire distribuire i nutrienti nella propria dieta in modo corretto. In linea generale, prima di tutti è importante bere a sufficienza. Inoltre, non si trascuri la colazione: è un pasto importante e va fatto in modo sano. Una buona colazione (dolce o salata) conduce a mangiare meglio durante la giornata. È preferibile, poi, assumere cibo spesso e poco, con uno spuntino leggero a metà mattina e a merenda. A tavola devono prevalere verdure non amidacee e insalata.

Apporto calorico e sport

Se si segue una dieta, il quarto consiglio è di non adottare misure drastiche. Lo scopo di una dieta dimagrante è andare in deficit calorico, ovvero consumare più calorie di quelle che si assumono. Se, però, l’assunzione di calorie è troppo bassa per il metabolismo basale (a cui è destinato il 70% del fabbisogno calorico quotidiano), si verificherà uno stallo del peso.

Per oltre la metà (55%), l’apporto calorico giornaliero dovrebbe essere costituito dai carboidrati, semplici e complessi; il 20% dovrebbe venire da proteine animali magre e da quelle vegetali; la parte restante delle calorie da assumere (1/4 del totale) dovrebbe essere appannaggio di lipidi o grassi di origine animale e di grassi vegetali come l’olio d’oliva. La fibra (frutta, verdura, legumi, cereali) non deve mancare, in tutti i pasti.

L’ultimo consiglio è quello di fare attività fisica, che aiuta a consumare calorie e, inoltre, tonifica. L’allenamento stimola i muscoli e fa diminuire la massa grassa in favore di quella magra. Inoltre, fa stare bene grazie al rilascio di endorfine.