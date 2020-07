Agropoli: nuove regole sul parcheggio Landolfi

Send an email

Questa mattina è stata operata la tinteggiatura delle strisce degli stalli del parcheggio Landolfi, ad Agropoli. Come da delibera di giunta n.145 del 06.07.2020 è stato stabilito che dalle ore 8.00 alle 18.00 il parcheggio sarà gratuito; a pagamento invece nella fascia oraria dalle 18 alle ore 2.00 (fino al 30/09).

“Come annunciato – afferma il sindaco Adamo Coppola – abbiamo dato seguito ad un nuovo piano parcheggi che prevede per l’ex campo Landolfi una gratuità della sosta tra le 8 e le 18, in modo da agevolare lo shopping in tranquillità, al fine di dare una mano agli esercenti del centro”