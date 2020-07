VIDEO | Intervista al sindaco di Magliano, Carmine D’Alessandro

Send an email

Continua il viaggio di Infocilento tra i comuni delle aree interne del territorio cilentano. Comunità che, per il sindaco di Magliano Vetere Carmine D’Alessandro, sono a rischio estinzione. Vediamo già alcuni effetti dello spopolamento accentuato dall’impossibilità di avere infrastrutture adeguate. Per il primo cittadino la ricetta per dare più ossigeno a questi territori è la fiscalità differenziata con l’associazione dei servizi dei comuni interessati.

Una lunga intervista nella quale il sindaco D’Alessandro si rivolge a tutte le istituzioni affinché, paesi come Magliano, non muoiano definitivamente.