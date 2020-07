Sant’Antuono non rinuncia alla festa per Santa Barbara

Sarebbe stata festa grande in questi giorni a Sant’Antuono di Torchiara se non fosse stato per l’emergenza covid. La località cilentana avrebbe infatti festeggiato Santa Barbara. L’impossibilità di svolgere processioni e grandi eventi civili, non impedirà comunque ai cittadini di rendere omaggio alla loro protettrice, non solo con i tradizionali appuntamenti fissati dal calendario della parrocchia, ma anche con un concerto che sarà promosso nel rispetto di tutte le regole previste per questa emergenza.

Il prossimo 12 luglio in piazza Torre, a Sant’Antuono, si esibirà il concerto bandistico Città di Bracigliano, diretto dal maestro Carmine Cardaropoli.

L’inizio è fissato alle 22 ma sarà necessario rispettare alcune regole:

Sarà predisposta un’ area riservata solo ed esclusivamente ai musicisti della banda, i quali si atterranno ai protocolli in vigore;

Tutte le persone che accedono alla Piazza, anche se non per assistere al concerto, potranno farlo solo con obbligo di mascherina, lasciando il proprio nominativo e recapito all’ingresso;

Verrà predisposto un servizio di misurazione della temperatura all’ingresso della Piazza;

Sarà predisposto un percorso obbligatorio di entrate ed uscita , segnalato da apposita cartellonistica.

Inoltre dei volontari saranno presenti sul posto per vigilare, con la collaborazione della Polizia Municipale e dei Carabinieri. Le persone che assistono allo spettacolo dovranno obbligatoriamente sedersi sulle sedute messe a disposizione, mantenendo almeno 1 metro di distanza tra una seduta e l’altra. È assolutamente vietato spostare o avvicinare tra loro le sedute, creare assembramenti sia all’interno dell’ area dedicata allo spettacolo, sia alle esterno lungo il percorso circostante.

