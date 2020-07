Come mantenere capelli folti e sani: dieta, rimedi e consigli

Per gli uomini in particolare, mantenere i capelli folti e sani talvolta risulta essere un problema. Navigando su internet si possono trovare molte soluzioni in merito, alcune efficaci, altre decisamente meno. La verità è che un rimedio definitivo vero e proprio al momento non c’è. Tuttavia, è possibile, attraverso piccole azioni nella vita quotidiana, cercare di contrastare spiacevoli fenomeni come la caduta dei capelli.

Innanzitutto, la prima cosa da ricordare è che tutto si basa su uno stile di vita sano.

Se si segue già una dieta equilibrata e si pratica sport con costanza allora, al fine di massimizzare i risultati, l’utilizzo di alcune lozioni può diventare un’arma molto efficace per contrastare la caduta dei capelli, mantenendoli sani e forti.

Tuttavia, bisogna sempre ricordarsi che è necessario utilizzare solamente prodotti di prima qualità e, tra i migliori attualmente sul mercato, c’è la lozione per capelli Foltina Plus che si distingue per la sua efficacia, aiutando moltissime persone a contrastare i problemi con i propri capelli.

Uno stile di vita sano come prima cosa

Come si diceva, la prima cosa da ricordare, nonché la più importante è che è lo stile di vita a condizionare maggiormente la salute dei propri capelli.

In particolare, sono due i aspetti da considerare.

Prima di tutto l’alimentazione. Avere una buona alimentazione, sana, equilibrata e varia, è un fattore che può senza alcuna ombra di dubbio fare la differenza ed è proprio per questo motivo che è importante prestare particolare attenzione a ciò che si mangia.

Secondo poi, c’è l’attività sportiva. Avere uno stile di vita attivo, praticando sport e facendo esercizio fisico in modo costante, riesce a giovare incredibilmente alla salute complessiva dell’organismo, anche a quella dei propri capelli.

Tuttavia, il discorso non finisce qua, ma anzi potrebbe essere molto più ampio. Sigarette, alcol e caffeina, ad esempio, influiscono negativamente sulla salute, andando ad impattare anche sullo stato del cuoio capelluto.

Mantenere uno stile di vita sano ed equilibrato, assumendo comportamenti corretti in tal senso, è il primo passo per proteggere la salute dei capelli e prevenirne la caduta. A questi due fattori può essere poi associato l’utilizzo di un prodotto valido, come Foltina Plus, che contribuisca a contrastare la perdita dei capelli.

Foltina Plus: vantaggi ed ingredienti

La lozione Foltina Plus, se usata costantemente, può portare diversi benefici alla salute dei capelli e del cuoio capelluto.

Ciò è da imputare agli ingrediente da cui è composta questa lozione, tutti naturali e di qualità sopraffina.

La lozione è completamente naturale e vede al suo interno serenoa, arginina e fieno greco. Questi tre ingredienti, miscelati sapientemente tra loro da professionisti estremamente preparati, aiuteranno prima di tutto a rallentare e fermare la caduta dei capelli.

Cercando poi di agire anche sull’aspetto ormonale, in particolare per quanto riguarda l’ormone DHT, la lozione Foltina Plus aiuterà sensibilmente a migliorare la salute dei follicoli, avvantaggiando così la crescita dei capelli e prevenendone la caduta.

Ovviamente, come già detto in precedenza, questi risultati potranno essere visibili solo se la lozione viene utilizzata con regolarità e in abbinamento ad uno stile di vita sano.

Se si rispettano questi semplici consigli, è possibile affrontare e risolvere questo problema nel modo migliore e, in tal senso, Foltina Plus può essere un valido alleato.