Agropoli: sospese le processioni e le feste patronali

AGROPOLI. A causa dell’emergenza Coronavirus i vescovi della regione Campania hanno sospeso le processioni e le feste patronali. “Il divieto delle feste patronali è motivato anche dalla drammatica crisi sociale seguita all’emergenza sanitaria; non sarebbe tollerabile assistere a feste utilizzando le offerte delle gente mentre aumentano i poveri” dichiarano i vescovi della Campania in un messaggio inviato alla comunità cristiana. I parroci di Agropoli, hanno deciso quindi, di utilizzare le eventuali offerte che giungeranno alle Parrocchie in queste circostanze per le necessità delle stesse e per le famiglie più bisognose e fragili.

Sono sospese anche quelle manifestazioni che prevedano, pur senza il concorso di popolo, il portare le statue per le strade.

Per questo i parroci invitano tutti i fedeli a “riscoprire la bellezza della dimensione più spiccatamente di fede delle suddette celebrazioni, imparando da Maria SS.ma ad accogliere la Parola di Dio e a seguire il Signore Gesù, con la partecipazione ai novenari e alle celebrazioni eucaristiche, accostandovi al sacramento della riconciliazione e alla santa comunione”.

Inoltre in collaborazione con l’amministrazione comunale, sarà organizzato un momento celebrativo unitario il prossimo 15 agosto, solennità dell’Assunzione al Cielo della Beata Vergine Maria.