Wifi free: fondi per 7 comuni del Cilento, Diano e Alburni

Sono oltre 900 i comuni europei vincitori del bando Wifi4Eu, l’iniziativa dell’Unione europea che finanzia l’installazione di reti wifi gratuite negli spazi pubblici come biblioteche, piazze e ospedali. Ogni municipalità avrà a disposizione un voucher da 15mila euro per creare gli hotspot necessari all’entrata in funzione delle reti internet.

Ben tremila le domande inviate nei primi 5 secondi dall’apertura del bando sulla base del criterio ‘primo arrivato, primo servito’ (first-come, first-served). Quindici comuni italiani sono stati inseriti in una lista di riserva, nel caso in cui qualcuno dei vincitori si ritiri.

In tutta Europa sono 8600 i comuni che hanno partecipato al bando. Ai beneficiari sono stati assegnati voucher. Questo era la quarta e ultima richiesta WiFi4EU

Anche i centri del Cilento, e Alburni hanno ottenuti i fondi. Bellosguardo, Casalbuono, Caselle in Pittari, Montecorice, Pollica, Roccadaspide, Sant’Arsenio i beneficiari. Ottati e Teggiano nella lista di riserva.