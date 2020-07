Teggiano: troppi piccioni, arrivano i contraccettivi

Send an email

TEGGIANO. Comune interviene per limitare la presenza di piccioni. Al via la sterilizzazione farmacologica dei volatili. E’ quanto prevede un’ordinanza del sindaco Michele Di Candia. Il primo cittadino ha previsto nell’area antistante la SS. Pietà e nella parte iniziale di via Lionetti Mazzacane la somministrazione di mangime addizionato con nicarbazina che ha l’effetto di ridurre l’ovodeposizione di uova feconde.

Un modo per risolvere il sovraffollamento dei colombi che rappresenta un pericolo sia diretto, sia indiretto per gli uomini e gli animali domestici.

Il primo cittadino, inoltre, nel proprio provvedimento ha previsto anche multe per coloro che somministreranno cibo a questi animali; per i trasgressori sanzioni da 25 a 500 euro.