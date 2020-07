Send an email

Follow on Twitter

Fondi per zone rosse del Vallo di Diano: venerdì un incontro

Venerdì presso la Scuola Primaria Statale dell’Istituto Comprensivo “Camera” di Sala Consilina è in programma un incontro sull’Emendamento al Decreto Rilancio (D.L.19 maggio 2020, n. 34) sulle zone rosse che erano state escluse dal provvedimento del Governo inerente il sostengo economico e sociale, poi confluito in un emendamento unico che è stato approvato in Commissione Bilancio alla Camera dei Deputati.

Interviene: l’On. Piero De Luca (Partito Democratico) – Deputato XVIII Legislatura, componente della XIV Commissione (Politiche dell’Unione Europea e del Comitato Parlamentare di Controllo sull’Attuazione dell’Accordo di Shengen di Vigilanza sull’Attività di EUROPOL, di Controllo e Vigilanza in Materia di Immigrazione).

L’appuntamento è per il 10 Luglio, alle ore 17:30 nell’Aula Magna al 1° piano dell’istituto di via Matteotti.