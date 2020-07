Emergenza covid: pioggia di fondi per le scuole di Cilento, Diano e Alburni

Sono stati pubblicati sul sito del Ministero dell’Istruzione i risultati relativi al bando che ha messo a disposizione 330 milioni di euro per il finanziamento di interventi di adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell’emergenza sanitaria da Covid-19. Si tratta di stanziamenti per l’edilizia cosiddetta ‘leggera’. L’avviso rientra nell’ambito del Programma Operativo Nazionale (PON) “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.

Gli Enti locali hanno già fatto domanda per oltre 290 milioni di euro. Altri ancora potranno accedere. Il Ministero dell’Istruzione ha infatti pubblicato un nuovo avviso per quelli che non sono riusciti ad accreditarsi in tempo.

Ad ottenere fondi anche i comuni del Cilento, Vallo di Diano e Alburni. Tutti i comuni più grandi sono nell’elenco dei beneficiari: a Capaccio Paestum e Agropoli vanno 110mila euro, 40mila euro a Castellabate, Vallo della Lucania e Sapri, 70mila euro a Sala Consilina, 28mila euro ad Albanella, Altavilla Silentina, Montesano sulla Marcellana, Teggiano e Roccadaspide, 15mila euro a Casal Velino, Buccino, Omignano, Sassano, Padula, San Giovanni a Piro, Castelnuovo Cilento, Sant’Arsenio, e Centola.

E ancora: seimila euro ad Atena Lucana, Auletta, Alfano, Caselle in Pittari, Celle di Bulgheria, Ceraso, Futani, Giungano, Moio della Civitella, Montano Antilia, Montecorice, Pollica, Roccagloriosa, San Pietro al Tanagro, San Rufo, Sessa Cilento, Torchiara, Torre Orsaia.

Tremila euro, infine, a Bellosguardo, Casaletto Spartano, Castelcivita, Controne, Corleto Monforte, Cuccaro Vetere, Felitto, Laurino, Laurito, Lustra, Ottati, Petina, Piaggine, Rofrano, Rutino, Stella Cilento, Torraca,Tortorella, Vibonati,