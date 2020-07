Sala Consilina: in sicurezza il costone di località Erta del Leone

E’ stato messo in sicurezza il costone roccioso in località Erta del Leone dal quale si sono distaccati dei massi dei massi e finalmente gli occupanti delle abitazioni evacuate per motivi di sicurezza all’inizio dell’anno potranno fare rientro nelle loro case. Nel mese di Dicembre dello scorso anno a seguito delle copiose piogge cadute sul territorio comunale si è verificato il crollo di alcuni massi che solo per fortuna, non hanno arrecato danni a persone e cose.

L’intervento, costato circa 90mila euro, è stato progettato e diretto dall’ingegnere Gabriele Petroccelli di Sala Consilina.



“Adesso – ha spiegato l’ing. Petroccelli – la situazione di pericolo è stata eliminata grazie ad un intervento effettuato da personale specializzato che ha lavorato in cordata con tecniche alpinistiche, con l’asportazione della vegetazione e dei massi removibili instabili in procinto di crollo. E’ stata poi rafforzata la fascia di roccia fratturata con teli di rete armati e rinforzati, ancorati alla roccia integra mediante delle barre di acciaio opportunamente protette dalla corrosione, inoltre sono stati installati dei pannelli di fune ancorati alla roccia integra sempre mediante barre di acciaio e mediante funi di acciaio sono stati imbracati gli speroni rocciosi potenzialmente instabili”.