Mantenersi in forma con Herbashop

Fare in modo che il nostro corpo funzioni come dovrebbe è sicuramente il primo segreto per sentirsi sempre in forma. Grazie ad uno stile di vita sano ed un’alimentazione equilibrata è possibile assicurargi i corretti nutrimenti, regalandogli così un benessere ottimale, un corretto controllo del peso e tutta la carica e l’energia per affrontare anche i ritmi più stressanti.

Come rendere il pranzo fuori casa una carica energetica ottimale con Herbalife

La vita frenetica ci porta spesso a pranzare fuori casa, magari ripiegando nel classico panino al bar. La nostra salute però a lungo termine potrebbe risentire di queste abitudini alimentari scorrette ed iniziare a mostrare squilibri che potrebbero anche condurre a problematiche serie.



Come prevenire tutto questo? Pranzare fuori casa non significa necessariamente negare al nostro organismo un pasto sano e bilanciato: con i prodotti giusti anche il pranzo in ufficio può farci affrontare il resto della giornata con una nuova carica di energia.



Con i pasti sostitutivi che trovi sul sito Herbashop, ad esempio, è possibile creare il proprio piano alimentare personalizzato e fare il pieno di tutto ciò che occorre al nostro corpo con prodotti che non penalizzano il gusto. Un’ampia varietà di sapori infatti permette ad ognuno di trovare i suoi gusti preferiti.



Avresti mai pensato di poter controllare il tuo peso con pasti sostitutivi al gusto di lampone e cioccolato, biscotto croccante o vaniglia créme? Con Herbalife Nutrition anche mantenere sotto controllo il tuo peso corporeo sarà davvero un gioco da ragazzi!

Quali nutrienti sono indispensabili per l’organismo?

L’alimentazione, per potersi definire sana e bilanciata, deve poter garantire il giusto apporto di tutti i componenti necessari ai nostri muscoli, alle ossa, al cervello e ad ogni organo del nostro corpo.



Nonostante le buone intenzioni non sempre riusciamo ad assicurare al nostro corpo quell’apporto corretto con la dieta quotidiana, ed alcuni nutrienti potrebbero essere insufficienti per garantire il nostro benessere completo. Magari riusciamo ad inserire nella nostra alimentazione le vitamine necessarie, ma finiamo per avere uno scarso apporto di fibre o di grassi.



Dire che le proteine sono indispensabili è sicuramente un’affermazione corretta, ma lo sono nella stessa misura in cui lo sono le vitamine, i grassi buoni, i fitonutrienti, le fibre ed i micronutrienti.



Una dieta ricca di proteine ma priva (o quasi) degli altri elementi non potrebbe certo garantirci quel senso di salute a cui ciascuno di noi aspira.

Alimentazione: età e stile di vita fanno la differenza

Non esiste un vademecum unico che può dirci quali e quanti siano i nutrienti di cui il nostro organismo ha bisogno per funzionare in modo ottimale. Età e stile di vita influiscono sulle quantità e, se un 20enne sportivo necessita di un maggior apporto di vitamine, un 80enne che conduce una vita sedentaria avrà certamente un fabbisogno energetico ridotto.



Con il passare degli anni il dispendio giornaliero energetico diventa minore, così come la capacità digestiva si riduce notevolmente. Ma non sono solo questi i cambiamenti che riguardano l’organismo con il sopraggiungere della terza età: importanti minerali come ferro, vitamine e zinco risultano molto più difficili da assorbire.



Quindi se lo sportivo 20enne necessita di gamme nutrizionali specifiche da assumere prima e dopo le sedute di allenamento, per avere un fisico sempre asciutto e tonico, la persona 80enne sedentaria avrà bisogno di un apporto corretto di quegli elementi che il suo organismo non è più in grado di assimilare naturalmente con la dieta quotidiana.



Alimenti che riescano a fornire un apporto equilibrato di ingredienti con i più elevati standard qualitativi per qualunque esigenza sono il frutto del costante impegno che Herbalife Nutrition ha verso i propri clienti.

Come nasce un alimento sano e completo Herbalife

Come possiamo avere la sicurezza che ogni alimento contiene davvero i migliori ingredienti e che questi sono presenti nelle quantità corrette? Grazie al supporto di nutrizionisti e consulenti scientifici di fama mondiale Herbalife Nutrition è riuscita a conquistare un posto leader nel mondo nel settore della nutrizione.



Non si tratta certo di un traguardo, ma piuttosto di un punto di partenza: l’impegno dell’azienda è infatti costantemente rivolto verso prodotti innovativi formulati in conformità con le più rigorose norme in materia di ricerca, produzione e sviluppo.



Affidarsi ad un’azienda che, come Herbalife Nutrition, ha sempre fatto della sicurezza alimentare e della qualità i propri cardini significa fare un importante passo avanti verso la ricerca del proprio benessere.