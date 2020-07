Bcc Buccino Comuni Cilentani lancia programma “PremiaTiRevolution”

Send an email

AGROPOLI. Premiati Revolution – Regalati un premio! Cogli tutte le opportunità che offre il nostro programma fedeltà #PremiaTiRevolution BCC Buccino Comuni Cilentani e Gruppo IccreaDal 29 maggio 2020 al 28 maggio 2021 è partito infatti il programma di loyalty Premiati, dedicato ai titolari di Carta di Credito personale CartaBCC e Ventis Card. Più utilizzi la tua carta più punti accumuli. Per ogni euro che spendi ottieni un punto. Accedi al catalogo e scegli il tuo premio. Come? Iscriviti in pochi click, sia da RelaxBanking.it che dall’area riservata di CartaBCC.it

Inoltre fino al 31 luglio, gioca e scopri subito se hai vinto le tue nuove cuffie con INSTANT WIN, parteciperai anche all’estrazione finale di un TV 4K. Non perdere l’occasione di vincere dei premi!

Approfondisci: https://www.premiati.gruppoiccrea.it/