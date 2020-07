“Nuovi talenti per la moda”, il capaccese Gennaro Abbruzzese in finale

Grande successo per lo stilista capaccese Gennaro Abbruzzese. E’

rientrato nella rosa dei dodici finalisti del concorso “Nuovi talenti per la moda” Organizzato dall’Associazione culturale “Le Tele di Aracne” che nasce con l’intento di scoprire talenti nascosti che hanno voglia di valorizzare la nostra cultura ed emergere nel campo della moda, coniugando la loro capacità artistica e sartoriale come espressione dell’alto valore artigianale e del tanto ricercato Made in Italy.

La sfilata finale del concorso si terrà presso l’arena di Reggio

Calabria nel mese di agosto. Data ancora da definire per l’emergenza

corona virus.

Lo stilista capaccese ha proposto quattro progetti di abiti alla

commissione tecnica del contest, la quale li ha ritenuti idonei alla

fase finale. Su scelta di tale commissione formata da grandi nomi

della moda lo stilista realizzerà due dei quattro bozzetti da portare

il passerella nella suggestiva cornice dell’arena di Reggio Calabria

e sarà giudicato da un’apposita commissione la quale conferirà

importanti premi ai primi tre designer.