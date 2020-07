VIDEO | Intervista al sindaco di Centola Carmelo Stanziola

Lavori per 48 milioni di euro e l’app per la gestione delle spiagge pubbliche, questi alcuni degli argomenti trattati nella lunga intervista rilasciata dal sindaco Carmelo Stanziola, primo cittadino di Centola. Un bilancio confortante per l’ultimo weekend, un flusso turistico che non accenna a diminuire nonostante il periodo di emergenza e le restrizioni post-Covid.

Il sindaco Stanziola parla dello stato di salute della propria amministrazione e dei rapporti con i suoi componenti. Un’intervista prodotta da Infocilento da vedere fino all’ultimo minuto.