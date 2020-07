Torna “Armonia sotto le stelle”, la rassegna promossa dall’istituto Goitre di Vallo

Send an email

L’emergenza covid non ferma le attività dell’Istituto musicale Goitre di Vallo della Lucania, non soltanto quelle didattiche ma anche gli eventi. Torna, infatti, “Armonia sotto le stelle”, rassegna giunta alla sua quarta edizione e promossa in collaborazione con il Comune di Vallo, il Conservatorio Martucci di Salerno, l’associazione commercianti, la fondazione Grande Lucania e la Banca del Cilento.

Gli eventi sono previsti con inizio alle ore 21 dall’11 al 31 luglio.

Questo il programma:

Sabato 11 luglio “Locus Trio” – chiostro dell’ex convento dei domenicani

Venerdì 17 luglo “Quintetto Martucci” – chiostro dell’ex convento dei domenicani

Domenica 19 luglio “Tv Project” – chiostro dell’ex convento dei domenicani

Lunedì 20 luglio “The Caponi Brothers” – chiostro dell’ex convento dei domenicani

Martedì 21 luglio “Martucci Jazz 4et” – chiostro dell’ex convento dei domenicani

Giovedì 23 luglio “Martucci Pop Ensamble” – Parco Stella del Mattino

Sabato 25 luglio “Concerto di musica sacra” – cattedrale di San Pantaleone

Giovedì 30 luglio “La signora delle camelie – chiostro dell’ex convento dei domenicani

Venerdì 31 luglio “Concerto di Canto Pop” – chiostro dell’ex convento dei domenicani

