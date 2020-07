Send an email

Ispani: prezzi popolari per la sosta e spazi liberi sul litorale

ISPANI. Definite le tariffe per la sosta ad Ispani. Sono valide per tutta la stagione estiva, fino al 31 agosto.

Dalle 8 alle 20 prevista la tariffa di 1 euro ad ora o frazione di ora in tutti gli stalli a pagamento del Comune. Sarà possibile pagare presso gli appositi parchimetri e i tagliandi dovranno essere esposti sul cruscotto dei veicoli.

A Capitello, ovvero la frazione costiera del paese del Golfo di Policastro, tutte le aree di sosta sono da considerarsi libere.

L’esenzione del pagamento è garantita per forze dell’ordine, enti di soccorso, pubbliche amministratori ed enti erogatori di servizio. L’Ente ha disposto la presenza di un posto per disabili ogni 50; nel caso in cui questi siano tutti occupati il disabile dovrà pagare il ticket.