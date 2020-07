Convergenze sbarca in Trentino

Convergenze S.p.A., operatore di tecnologia integrato attivo nei settori Telecomunicazioni, Energia, E-mobility con il network EVO (Electric Vehicle Only), avvia la propria espansione territoriale al di fuori del Cilento, suo territorio natio, con una prima presenza diretta in Trentino- Alto Adige attraverso due point collocati a Pinzolo e Madonna di Campiglio, in provincia di Trento.

Il Trentino-Alto Adige è un territorio caratterizzato da un’elevata industrializzazione, da un importante sviluppo tecnologico, nonché con un Pil pro capite tra i più alti d’Italia. Il comune di Pinzolo, con Madonna di Campiglio ai piedi delle Dolomiti di Brenta, d’inverno è una destinazione turistica internazionale, paradiso dello sci con i suoi 150 km di piste e d’estate, nel cuore del parco Naturale Adamello Brenta, è meta ideale per lo sport outdoor di montagna. Questo territorio è stato individuato tra le prime aree geografiche ideali per l’espansione commerciale di Convergenze. Inoltre, vista la concomitanza dell’avvio della stagione estiva, Convergenze potrà sfruttare l’importante afflusso di turisti e proseguire poi anche durante quella invernale, proponendo la sua offerta (telefonia, connettività, fornitura di energia elettrica e gas naturale) alle numerose strutture ricettive del territorio e ai proprietari delle seconde case. Le proposte commerciali di Convergenze in Trentino- Alto Adige saranno a supporto sia dei clienti consumer, che grazie alla ottima connettività potranno continuare a svolgere smart-working, sia dei clienti small business e business.

I point di Convergenze, dove si potranno acquistare i servizi di connettività Internet e di energia, saranno inaugurati sabato 4 luglio 2020, alla presenza delle Amministrazioni locali e delle istituzioni per la promozione del territorio.

Rosario Pingaro, Amministratore Delegato e Presidente di Convergenze ha così commentato: “L’ingresso in Trentino-Alto Adige è sicuramente un evento importante e motivo di grande soddisfazione, soprattutto per il periodo che l’Italia sta vivendo. Ritengo possa essere il trampolino di lancio per la nostra ulteriore espansione in altre Regioni italiane. La nostra attività copre già virtualmente l’intero territorio italiano, ma questa è la prima volta che inauguriamo un punto di presenza fisica in un’altra Regione rispetto ai punti esistenti nel Cilento. Essere presenti come azienda su questo territorio, caro per la familiarità con le persone che da anni ci accolgono nei loro straordinari paesaggi, ci dà la possibilità di assistere i nostri clienti in prima persona. Il rapporto umano e il contatto diretto rimangono sempre alla base di ogni strategia aziendale ben riuscita: questo approccio è un punto di forza di Convergenze, ed è particolarmente apprezzato dai nostri clienti. Voglio infine augurare buon lavoro al nuovo team che sono sicuro ci aiuterà ad ampliare la nostra rete di contatti”.