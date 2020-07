Send an email

Ascea: un’app per informazioni e promozione turistica

ASCEA. Un’app mobile per dispositivi Ios e Android per scoprire le principali attrazioni culturali e turistiche della città e per fornire comunicazioni/informazioni ai cittadini residenti e ai turisti. L’iniziativa è stata presa dal Comune di Ascea, sotto la guida del sindaco Pietro D’Angiolillo.

L’amministrazione comunale punta al potenziamento e alla valorizzazione del turismo al fine di promuovere azioni d’impatto turistico e culturale.

L’applicazione avrà le seguenti funzioni:

valorizza i luoghi e la cultura presenti sul territorio tramite apposita sezione dedicata a video e interviste diretti alla promozione delle eccellenze locali;

fa conoscere e valorizza ricchezze paesaggistiche, storiche, artistico-architettoniche presenti sul territorio di Ascea;

offre informazioni in tempo reale e organizzate per settore in relazione, tra l’altro, alle categorie “Attualità”, “Bandi e avvisi”, “Cronaca”, “Cultura”, “Turismo”, “Conferimento rifiuti” ecc…;

presenta un collegamento diretto con l’albo pretorio del sito ufficiale del Comune;

fornisce i contatti delle attività presenti sul territorio comunale, organizzati per categorie (agriturismi, alberghi, attrazione, Bed&Breakfast, campeggi, case vacanze, case per ferie, residence, farmacie, ristoranti, stabilimenti balneari e trasporti);

fornisce inoltre, anche i contatti del Comune e delle strutture da contattare in caso di emergenza.

L’app sarà scaricabile gratuitamente dagli store ufficiali Apple e Google. Il costo per la realizzazione sarà di 5.500 euro.