Una maratona della solidarietà per acquistare attrezzature per gli ospedali del Cilento

Alla presenza di una madrina di eccezione, Donatella Bianchi, si è recentemente dato il via ufficialmente alla “Maratona della Solidarietà” un progetto, l’ennesimo, dai risvolti sociali e culturali proposto ed ideato dalla CAB, la storica associazione balneare Marina di Camerota, con partenariati istituzionali di primo piano come il corpo delle Capitaneria di Porto, Legambiente Nazionale, WWF Italia ed il Parco Nazionale del Cilento Vallo di Diano ed Alburni e con il coordinamento sindacale da parte di FIBA Confesercenti Campania.

Una maratona benefica, una raccolta fondi, per ribadire il gran cuore dei Balneari del Cilento e del Golfo di Policastro che su richiesta avranno a disposizione gratuitamente i salvadanai per contribuire poi alla donazione finale a valere sui presidi ospedalieri di Sapri e Vallo della Lucania per l’acquisto di attrezzature medicali per i reparti di terapia intensiva.

“I balneari della Costa del Parco del Cilento e del Golfo di Policastro – dichiara il presidente Raffaele Esposito – con questa iniziativa vogliono ribadire un impegno costante sulle tematiche economiche e sociali della nostra terra, noi non dimentichiamo l’emergenza e la preoccupazione vissuta anche per questa terra straordinaria, patrimonio UNESCO, che per molti aspetti però risulta ancora molto fragile e vogliamo per questo fare la nostra parte”.

“Grazie a tutti coloro i quali prossimamente aderiranno alla iniziativa ed alle telecamere RAI che giorno 11 Luglio durante la messa in oda del programma di punta dedicato alla risorsa mare “linea blu” grazie alla sensibilità di una donna straordinaria come Donatella Bianchi, lanceranno l’ iniziativa al cospetto del grande pubblico”, conclude Esposito.