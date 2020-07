Sapri: dalla Croce Rossa cioccolatini per il personale dell’ospedale

Cioccolatini per i sanitari dell’ospedale dell’Immacolata di Sapri.

Un modo per ringraziarli per il lavoro che svolgono quotidianamente.

L’iniziativa è dei volontari della Croce Rossa della città della Spigolatrice che hanno voluto fare questo dono per far sentire la loro vicinanza in particolare a quanti sono stati in prima linea per l’emergenza covid.

“Ci ha fatto piacere organizzare questo piccolo evento a vantaggio di una importante struttura della nostra città e far sentire la nostra vicinanza al personale impegnato in questa emergenza Covid”, spiegano i volontari del comitato della Croce Rossa di Sapri.

Il Presidente Pietro Saggese aggiunge : “Continuano le attività a favore della popolazione, questa è la nostra missione, sempre pronti ad aiutare”.