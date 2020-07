Salerno: crescita record e nuovo look

Prosegue, con intensità e dati ancora in miglioramento, lo sviluppo della Banca Monte Pruno all’interno della Città di Salerno.

Tra poco più di quattro mesi saranno, infatti, tre gli anni dall’apertura della 18esima Filiale della Banca, la quale continua a generare risultati soddisfacenti a supporto della comunità salernitana.

Un percorso di sviluppo che ha visto un posizionamento rapido della Banca a Salerno, in perfetta linea con le dinamiche pianificate e con l’obiettivo di crescere a piccoli passi, con oculatezza e senza concentrare i rischi operativi.

I dati economici della Filiale testimoniano un trend di crescita che ha portato il montante complessivo, cioè la somma tra i depositi ed i finanziamenti, a 100 milioni di euro.

I depositi della clientela, a fine giugno 2020, ammontano a 58 mln di euro, mentre i finanziamenti erogati sono pari a circa 43 mln di euro.

I valori del primo semestre 2020 confermano percentuali di aumento molto interessanti, le quali denotano un potenziamento della quota di mercato della Banca Monte Pruno nella Città di Salerno.

La raccolta, per l’appunto, registra +10%, gli impieghi +12%, a dimostrazione della strategia della Banca di supportare il contesto economico in una fase molto particolare e delicata, nonché in perfetta linea con la filosofia aziendale di trasmettere al territorio fiducia e solidità.

Non è mancata una forte attività, in conseguenza dell’emergenza COVID, nei confronti della clientela della Filiale con numerosi nuovi affidamenti concessi ed una consistente quota di moratoria sui mutui.

I rapporti totali accesi presso la Filiale raggiungono le 2.500 unità.

Da qualche giorno, inoltre, la stessa, oltre gli uffici amministrativi di Corso Vittorio Emanuele in pieno centro Città, è stata oggetto di un restyling grafico che ha ottimizzato, ancora di più, l’immagine della sede di Via Settimio Mobilio. Presso la Filiale, inoltre, è attivo un ATM-Bancomat che consente di compiere in completa di sicurezza, H24 e tutti i giorni della settimana, tutte le operazioni bancarie dai versamenti, ai prelievi ed ai bonifici.