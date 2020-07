Send an email

Follow on Twitter

Sala Consilina, azzannata da un cane: donna in ospedale

Ha riportato diverse ferite la donna che nella giornata di oggi è stata ferita da un cane randagio incontrato per strada a Sala Consilina.

La signora è stata azzannata ai piedi e alle gambe.

Immediatamente è scattato l’allarme: sul posto i sanitari del 118 che hanno trasferito la malcapitata presso l’ospedale “Luigi Curto” di Polla.

Qui la vittima è stata sottoposta ai controlli del caso e ha ricevuto le cure necessarie.

Il caso non ha mancato di creare polemiche considerata la circostanza in cui è avvenuto l’episodio, in una strada del centro valdianese dove ogni giorno transitano tantissime persone.

Per fortuna la donna non è in pericolo di vita. Se l’è cavata con un grande spavento e delle ferite.