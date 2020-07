Le 6 migliori tisane rilassanti per conciliare il sonno

Tra questi rimedi, sono da prendere seriamente in considerazione delle tisane rilassanti, a base di erbe e spezie naturali, che regalano un piacevole senso di relax dopo una stressante giornata di lavoro.

Gli infusi sono bevande naturali, ampiamente consigliati a tutti, in quanto non comportano effetti collaterali.

Eccezion fatta quindi per alcune forme di allergie che potrebbero richiedere il non ingerimento di alcune sostanze, le tisane vanno bene per un qualunque paziente che non riesca a conciliare il sonno.

Perché bere una tisana rilassante?

Prima di andare ad esaminare l’elenco delle migliori tisane rilassanti, è giusto aprire e chiudere una parentesi circa i benefici che certi infusi possono avere sul nostro organismo.

Pur esistendo infatti alcuni farmaci capaci di assopire i sensi e di indurre al sonno, i medici spesso sono contrari a prescrivere una terapia simile per evitare effetti collaterali e rischi di dipendenza da farmaco. Per cui, sono proprio gli specialisti che inducono il paziente ad assumere bevande del genere, ugualmente efficaci per il riposo.

Gli infusi per dormire meglio sono in grado di aiutare in primis il corpo a tranquillizzarsi, e poi in seconda battuta aiutano la mente a prendere quella pausa dai pensieri, per addormentarsi con più facilità.

Esistono molti infusi che sono in grado di regalare alle persone sonni tranquilli. Il segreto stà nel sapere preparare la tisana, non solo nel modo giusto, ma anche nel momento più opportuno. Sia che tu acquisti la classica bustina confezionata al supermercato, sia che tu decida di preparare l’infuso fai da te, sappi che la giusta quantità di acqua, la giusta temperatura e l’orario in cui lo prepari vanno ad incidere sulla reale riuscita della tisana stessa.

Contrariamente a quello che si può pensare, una tisana rilassante non va bevuta prima di andare a dormire, bensì almeno un’ora prima. Inoltre bisogna ricordare che berla calda aiuta il corpo a provare quel tepore necessario per rilassare muscoli, e allentare le tensioni accumulate nella giornata.

Se hai deciso di preparare da solo il tuo infuso, sappi che le erbe e le spezie puoi trovarle in commercio sia in forma di compresse o gocce sia a foglie fresche e secche.

Il consiglio è di usare sempre quelle fresche o essiccate per preparare bevande molto più efficaci.

In generale questo è un ottimo modo per rinvigorire l’organismo e generare una sensazione di calma e sollievo al livello psichico.

Vediamo ora alcune delle tisane rilassanti più efficaci per conciliare il sonno .

La tisana rilassante alla valeriana

L’infuso di valeriana è il primo largamente consigliato, anche dagli specialisti. Questo in quanto si tratta di un’erba molto comune, e nota per la sua efficacia contro l’insonnia.

La valeriana produce effetti calmanti direttamente sulle cellule del sistema nervoso. Viene spesso indicata anche per attutire i livelli di ansia durante periodi di forte stress.

La tisana rilassante alla camomilla

Altro infuso suggerito è la tisana alla camomilla. Quest’ultima ha molteplici proprietà. Non solo infatti produce effetti tonificanti, vasodilatatrici ed antispasmodiche, ma è anche un ottimo digestivo, un buon carminativo ed è in grado di favorire le funzioni epatobiliari.

La camomilla ha un potere talmente rilassante che può essere impiegata (uso esterno) per il rilassamento muscolare dato il suo grande potere antinfiammatorio.

Non a caso si tratta di una delle erbe più utilizzate per alleviare i disturbi dell’apparato digerente.

La tisana rilassante alla Passiflora

L’infuso di passiflora ha la stessa portata di quelli poc’anzi descritti. Parliamo di un’erba ricca di flavonoidi e alcaloidi, e che al contempo contiene anche l’acido gamma amminobutirrico.

Si tratta di un neurotrasmettitore che ha il fondamentale compito di regolare il tono muscolare, oltre a rilassare i nervi.

Essendo tuttavia un sapore molto particolare, potrebbe non essere molto piacevole da bere. Per questo si consiglia di impiegare la passiflora anche come erba aromaterapica rilassante piuttosto che come infuso da ingerire.

La tisana a base di Cannabis light

E’ un prodotto legale con tantissimi benefici per l’organismo umano. Parliamo della cannabis light, usata ormai anche a scopo ricreativo, e largamente impiegata per preparare infusi, tè e tisane.

È molto efficace per chi soffre di insonnia, in quanto in grado di rilassare e allentare le tensioni, creando quella sensazione piacevole di assopimento, che sottolineiamo, nulla ha a che vedere con l’eccipiente THC (puoi approfondire il topic su cbdexpress.it). Questo perché la cannabis light pullula di CBD, sostanza benefica in grado di portare numerosi vantaggi al corpo umano.

La tisana rilassante a base di iperico o erba di San Giovanni

L’iperico è un antinfiammatorio naturale che non solo aiuta a conciliare il sonno, ma apporta anche nel nostro organismo la giusta quantità di vitamina C. È impiegato per la preparazione di infusi rilassanti, e spesso è utilizzato anche come eccipiente base di alcuni farmaci antidepressivi.

E’ in grado di contrastare le ansie e le preoccupazioni tipiche della depressione lieve e moderata.

La tisana rilassante alla Melissa

La melissa è nota per essere un’erba speciale contro disturbi d’ansia e contro attacchi nervosi. Il suo potere lenitivo fa sì anche che venga usata come valido digestivo.

Di norma, si consiglia di utilizzare la tisana alla melissa alla fine di ogni pasto, in questo modo aiuta non solo il rilassamento nervoso ma anche il metabolismo a smaltire quanto mangiato.